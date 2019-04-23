У Росії деяким українським морякам дозволили подзвонити рідним



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Українські моряки на суді в РФ Фото: Громадське

Адвокат Микола Полозов зауважив, що протягом майже 5 місяців слідство не давало дозволу військовополоненим морякам на телефонні дзвінки

Російські слідчі надали дозвіл частині українських моряків подзвонити рідним.

Про це повідомив у Facebook російський адвокат Микола Полозов.

«Протягом майже 5 місяців слідство не давало дозволу військовополоненим на проведення побачень з рідними, а також дозволів на телефонні переговори. Самі військовополонені та їхні адвокати, а також консули посольства України в Москві неодноразово зверталися до слідства з заявами на надання права провести побачення і телефонні переговори з близькими», - зазначив адвокат.

За його словами, 23 квітня стало відомо, що стосовно деяких військовополонених слідством прийнято рішення дозволити здійснення телефонного дзвінка додому.

«Ми розраховуємо, що слідство прийме такі рішення стосовно щодо кожного з 24 військовополонених українських моряків, і вони зможуть хоча б по телефону почути голоси своїх рідних і близьких», - написав Полозов.

Нагадаємо, 17 квітня Лефортовський районний суд міста Москви продовжив строк тримання під вартою щодо всіх 24 військовополонених українських моряків.

Президент Петро Порошенко заявив про «судилище» над полоненими моряками і про те, що Москва продовжує нехтувати верховенством права.

Захисники військовополонених українських моряків оскаржили постанови Лефортовського районного суду Москви про продовження строків тримання під вартою стосовно моряків.