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    У Росії на птахофабриці знищили 400 тис. курей через пташиний грип

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    На підприємстві стверджують, що крім знищення поголів&rsquo;я на птахофабриці була вилучена вся продукція птахівництва - У Росії на птахофабриці знищили 400 тис. курей через пташиний грип
    На підприємстві стверджують, що крім знищення поголів’я на птахофабриці була вилучена вся продукція птахівництва
    Фото з відкритих джерел

    Від хвороби на підприємстві загинуло 51 тисяча голів птиці, ще 350 тис. курей утилізували

    У Краснодарському краї Росії на Новомишастовській птахофабриці виявили спалах високопатогенному грипу птиці, підтипу Н5. Про це повідомляє Meat-Inform, пише agronews.ua.

    Зазначається, що від хвороби на підприємстві загинуло 51 тисяча голів птиці, ще 350 тис. курей утилізували до 11 січня. 

    У 10-кілометровій зоні навколо птахофабрики оголошено надзвичайну ситуацію і проводиться екстрена вакцинація сільськогосподарських птахів.

    Також на підприємстві стверджують, що крім знищення поголів’я на птахофабриці була вилучена вся продукція птахівництва.

    За межі виробничої території підприємства заборонено вивезення кормів, інвентарю, обладнання та відходів. Припинено діяльність всіх підрозділів. Перекрито всі дороги, що ведуть до птахофабрики. Обмежено рух автотранспорту, крім спеціалізованої техніки, яка підлягає дезінфекції на в’їзді і виїзді.

    Постраждале підприємство входило до переліку топ-10 найбільших птахофабрик у регіоні.

    Теги: Росія тварини грип хвороби вакцинація
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