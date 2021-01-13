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    «Північний потік-2». Американці вирахували таємного союзника Росії в Європі

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    Компанія Zurich Insurance Group може опинитися під санкціями США - «Північний потік-2». Американці вирахували таємного союзника Росії в Європі
    Компанія Zurich Insurance Group може опинитися під санкціями США
    фото Shutterstock

    Загроза нових санкцій нависла над швейцарською страховою групою Zurich Insurance

    Сполучені Штати вирахували європейську компанію, яка може виступити страховиком російського проєкту «Північний потік-2». Так, Reuters пише, що швейцарська Zurich Insurance Group може сприяти завершенню будівництва трубопроводу. Через це її, ймовірно, включать до санкційного списку європейських підприємств-союзників російського проєкту.

    Раніше Держдеп США пригрозив санкціями європейським компаніям, які допомагають Росії в будівництві газопроводу «Північний потік-2».

    Будівництво газопроводу з Росії до Німеччини повинні були завершити в кінці 2019 року, однак цьому завадили санкції США.

    У зв'язку з обмеженнями із проєкту вийшла швейцарська компанія Allseas, що надавала трубоукладач. Росії довелося шукати інше судно, а терміни здачі об'єкта перенеслися на невизначений час.

    Як повідомлялося 2 січня, сертифікаційна компанія Норвегії припинила співпрацю з «Північним потоком-2».

    Американські санкції, які вступили в силу 1 січня з прийняттям в конгресі США оборонного бюджету, фактично забороняють іноземним компаніям надавати послуги з тестування, інспектування та сертифікації трубопроводу. Їм дано 30 днів на те, щоб покинути проект, в іншому випадку їм загрожують санкції. Раніше ЗМІ писали, що обраний президентом Джо Байден має намір назавжди зупинити будівництво «Північного потоку-2», розширивши санкції проти осіб і компаній, причетних до будівництва газогону.

    Російська баржа-трубоукладник «Фортуна» за підтримки інших російських судів повинна приступити до будівництва датської секції з середини січня 2021 року, повідомляло наприкінці грудня Датське морське агентство. Однак в цей же час стало відомо, що «Фортуна» покинула місце проведення робіт.

    Теги: Росія США газ Німеччина санкції Швейцарія Європа будівництво Північний потік-2
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