«Північний потік-2». Американці вирахували таємного союзника Росії в Європі

Загроза нових санкцій нависла над швейцарською страховою групою Zurich Insurance

Сполучені Штати вирахували європейську компанію, яка може виступити страховиком російського проєкту «Північний потік-2». Так, Reuters пише, що швейцарська Zurich Insurance Group може сприяти завершенню будівництва трубопроводу. Через це її, ймовірно, включать до санкційного списку європейських підприємств-союзників російського проєкту.



Раніше Держдеп США пригрозив санкціями європейським компаніям, які допомагають Росії в будівництві газопроводу «Північний потік-2».

Будівництво газопроводу з Росії до Німеччини повинні були завершити в кінці 2019 року, однак цьому завадили санкції США.

У зв'язку з обмеженнями із проєкту вийшла швейцарська компанія Allseas, що надавала трубоукладач. Росії довелося шукати інше судно, а терміни здачі об'єкта перенеслися на невизначений час.

Як повідомлялося 2 січня, сертифікаційна компанія Норвегії припинила співпрацю з «Північним потоком-2».

Американські санкції, які вступили в силу 1 січня з прийняттям в конгресі США оборонного бюджету, фактично забороняють іноземним компаніям надавати послуги з тестування, інспектування та сертифікації трубопроводу. Їм дано 30 днів на те, щоб покинути проект, в іншому випадку їм загрожують санкції. Раніше ЗМІ писали, що обраний президентом Джо Байден має намір назавжди зупинити будівництво «Північного потоку-2», розширивши санкції проти осіб і компаній, причетних до будівництва газогону.

Російська баржа-трубоукладник «Фортуна» за підтримки інших російських судів повинна приступити до будівництва датської секції з середини січня 2021 року, повідомляло наприкінці грудня Датське морське агентство. Однак в цей же час стало відомо, що «Фортуна» покинула місце проведення робіт.