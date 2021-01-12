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    В Ужгороді вівчарка допомогла затримати нападника, який вдарив і обікрав пенсіонерку (фото)

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    Вівчарка Багіра належить патрульному&nbsp;Андрію Федорці - В Ужгороді вівчарка допомогла затримати нападника, який вдарив і обікрав пенсіонерку (фото)
    Вівчарка Багіра належить патрульному Андрію Федорці
    Скріншот з фото Національної поліції

    Затриманому зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі

    В Ужгороді 10 січня невідомий вдарив 63-річну жінку каменем, відібрав у неї мобільний телефон та втік у невідомому напрямку.

    Зазначається, що розбійний напад трапився неподалік площі Богдана Хмельницького близько 18.00 години.

    Правоохоронці встановили особу нападника, проте помітивши поліцію зловмисник почав тікати.

    «У цей час патрульний Андрій Федорка вигулював свою вівчарку Багіру і помітивши зловмисника, який тікав від правоохоронців, кинувся на допомогу колегам та разом з собакою затримав нападника», ─ йдеться у повідомленні.

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    В Ужгороді вівчарка допомогла затримати нападника, який вдарив і обікрав пенсіонерку (фото)
    В Ужгороді вівчарка допомогла затримати нападника, який вдарив і обікрав пенсіонерку (фото)

    «Багіра – дуже кмітлива собака, вона одразу ж зрозуміла, що відбувається. Менш ніж за хвилину ми загнали розбійника до берега річки. Оскільки ми не залишили йому шляхів відступу, зловмисник вирішив спробувати втекти через річку. Проте вода виявилася занадто холодною і поки він намагався дістатися протилежного берега, на нього вже чекав поліцейський патруль. Чоловіка з викраденим майном затримали», ─ розповідає кінолог Андрій Федорка.

    Затриманому порушнику загрожує до семи років позбавлення волі.

    Теги: пенсіонери телефон напад тварини Ужгород поліція чоловік
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