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    У світі

    У Росії автобус з українцями злетів в кювет, є жертви

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    <span>ДТП з українцями сталась 13 січня у Росії</span> - У Росії автобус з українцями злетів в кювет, є жертви
    ДТП з українцями сталась 13 січня у Росії
    Фото: МВС РФ

    Автобус прямував з Москви до окупованого Донецька

    В Російській Федерації перекинувся автобус з українцями. В результаті аварії загинули дві особи, ще троє постраждали.

    Про це йдеться в повідомленні Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ у Ростовській області.

    Повідомляється, що вранці на трасі М4 Дон сталася ДТП за участю пасажирського автобуса. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого автобус знесло в кювет, і він перекинувся.

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    У Росії автобус з українцями злетів в кювет, є жертви
    У Росії автобус з українцями злетів в кювет, є жертви

    «В результаті двоє людей загинули, троє постраждали, зараз на місці працюють співробітники поліції і представники екстрених служб», - йдеться в повідомленні.

    Як пише російська агенція «ТАСС», загалом в автобусі перебувало 15 осіб. За словами представника Міністерства транспорту Ростовської області, перевізник, як і більшість пасажирів, - з окремих районів Донецької області (Україна). Автобус прямував з Москви до окупованого Донецька.

    Також повідомляється, що автобус перекинувся на мокрій трасі, але обледеніння не було. За уточненими даними, водій автобуса живий, він громадянин України.

     

    Теги: Росія ДТП українці Донецьк окуповані території
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