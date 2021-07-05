У Росії негода затопила міста, люди готуються до евакуації (відео)

Найбільше від стихії постраждало місто Сочі

Чорноморське узбережжя Росії постраждало від сильного шторму зі зливою, градом і шквалистим вітром, міста опинилися підтопленими. Про це повідомляє «Інтерфакс-Південь».

Найбільше від стихії постраждало місто Сочі, в результаті посилення вітру спостерігалися падіння дерев, а також, за даними місцевого управління МНС РФ, частково було пошкоджено покрівлю багатоквартирного будинку.

Влада міста закликала жителів підготувати документи і речі першої необхідності для можливої евакуації.

Повідомляється, що в парку Адлера сильний вітер розкрутив атракціон «Колесо огляду», а в приватних будинках зірвав дахи. На пляжах курорту вітер на кілька метрів розметав шезлонги і парасольки, зламав бунгало.

Користувачі соцмереж публікують відео, які свідчать, що багато доріг в Адлерському і Хостинскому районах перетворилися на річки, на інших трасах утворилися затори. На одному з відео потік води змиває припарковану легкову машину і несе її по вулиці, безліч роликів показують двори, залиті водою.

5 липня в результаті рясних опадів у Адлерському районі Сочі спостерігалися підтоплення низинних ділянок дороги, в Хостинском районі зафіксовано підтоплення технічних приміщень в підвалі і на першому поверсі міської лікарні №3. При цьому влада запевняє, що пацієнтам і персоналу лікарні ніщо не загрожує, а вода йде на спад.

Тим часом, тропічний шторм Ельза дістався сходу Куби та приніс сильні пориви вітру, зливи і хвилі більше за метр. Зазначається, що зафіксовано максимальну швидкість вітру в 100 км/год з більш сильними поривами.