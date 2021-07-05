Державний канал «Дом» потрапив у скандал через карту з «російським» Кримом

На телеканалі «Дом» опублікували карту РФ з окупованим Кримом як частиною Росії

Відео, де була скандальна карта, уже прибрали з публічного доступу

Телеканал «Дом», який фінансується за рахунок держбюджету і був створений для жителів тимчасово окупованих територій України, показав у сюжеті карту Росії з окупованим Кримом. Про це повідомив у Facebook нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

«На телеканал «Дом» публікують карту РФ з окупованим Кримом як частиною Росії. Канал фінансується з українського бюджету, а його відкриттям так хвалився Зеленський», – написав Гончаренко та опублікував скріншот з картою.

Нардеп додав, що відео, де була скандальна карта, уже прибрали з публічного доступу.

Фото: Олексій Гончаренко / Facebook

«Дом» – російськомовний державний інформаційно-розважальний телеканал, створений для жителів тимчасово окупованих територій України. Після створення телеканалу 1 березня 2020 року, він підпорядковувався напряму Міністерству культури України та інформаційної політики.

У червні 2020 року стало відомо, що розпочався процес передачі телеканалу від Мінкульту до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Процес передачі завершився 20 січня 2021 року.

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