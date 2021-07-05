  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Державний канал «Дом» потрапив у скандал через карту з «російським» Кримом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На телеканалі &laquo;Дом&raquo; опублікували карту РФ з окупованим Кримом як частиною Росії - Державний канал «Дом» потрапив у скандал через карту з «російським» Кримом
    На телеканалі «Дом» опублікували карту РФ з окупованим Кримом як частиною Росії
    Фото: kanaldom.tv

    Відео, де була скандальна карта, уже прибрали з публічного доступу

    Телеканал «Дом», який фінансується за рахунок держбюджету і був створений для жителів тимчасово окупованих територій України, показав у сюжеті карту Росії з окупованим Кримом. Про це повідомив у Facebook нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

    «На телеканал «Дом» публікують карту РФ з окупованим Кримом як частиною Росії. Канал фінансується з українського бюджету, а його відкриттям так хвалився Зеленський», – написав Гончаренко та опублікував скріншот з картою.

    Нардеп додав, що відео, де була скандальна карта, уже прибрали з публічного доступу.

    Фото: Олексій Гончаренко / Facebook
    Фото: Олексій Гончаренко / Facebook

    «Дом» – російськомовний державний інформаційно-розважальний телеканал, створений для жителів тимчасово окупованих територій України. Після створення телеканалу 1 березня 2020 року, він підпорядковувався напряму Міністерству культури України та інформаційної політики.
    У червні 2020 року стало відомо, що розпочався процес передачі телеканалу від Мінкульту до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Процес передачі завершився 20 січня 2021 року.

    Раніше у Німеччині випустили ювелірну прикрасу у вигляді карти України без Криму.

    До слова, британська телеведуча принизила Україну в присутності посла (відео).

    Теги: Крим Росія телебачення Олексій Гончаренко скандал Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Державний канал «Дом» потрапив у скандал через карту з «російським» Кримом