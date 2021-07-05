Державний канал «Дом» потрапив у скандал через карту з «російським» Кримом
Відео, де була скандальна карта, уже прибрали з публічного доступу
Телеканал «Дом», який фінансується за рахунок держбюджету і був створений для жителів тимчасово окупованих територій України, показав у сюжеті карту Росії з окупованим Кримом. Про це повідомив у Facebook нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.
«На телеканал «Дом» публікують карту РФ з окупованим Кримом як частиною Росії. Канал фінансується з українського бюджету, а його відкриттям так хвалився Зеленський», – написав Гончаренко та опублікував скріншот з картою.
Нардеп додав, що відео, де була скандальна карта, уже прибрали з публічного доступу.
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