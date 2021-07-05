Під Києвом від удару блискавки загорівся будинок

У результаті влучання блискавки в будинок відбулось загорання покрівлі двоповерхового житлового будинку

Внаслідок пожежі знищені покрівля та перекриття будинку

4 липня о 17:15 у с. Горенка Гостомельської об’єднаної територіальної громади на території приватного домоволодіння виникла пожежа у житловому будинку. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце події було направлено чергові караули 36 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь, черговий караул 53 Державного пожежно-рятувального посту смт Гостомель та черговий караул 10 Державної пожежно-рятувальної частини м. Київ.

Рятувальники з’ясували, що в результаті влучання блискавки в будинок відбулось загорання покрівлі двоповерхового житлового будинку з мансардним поверхом, вогнем було охоплено утеплювач під покрівлею орієнтовно на площі 200 кв. м.

Пожежу було ліквідовано о 21:13.

Внаслідок пожежі знищені покрівля та перекриття будинку, пошкоджені внутрішнє оздоблення стін другого та третього (мансардного) поверхів, речі та майно господарів.

На пожежі працювали п’ять одиниці техніки та 16 чоловік особового складу ДСНС. Постраждалих на місці не виявлено.

Нагадаємо, 29 червня у місті Кагарлик Київської області блискавка влучила в автомобіль із людьми.

Через влучання блискавки на Львівщині загинув 14-річний хлопчик.

Наприкінці червня у селі Білогородка Бучанського району на Київщині блискавка влучила у триповерховий житловий будинок, у результаті чого він зайнявся.