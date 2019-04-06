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    У Росії помер депутат-єдинорос та екс-директор ФСБ

    • Розсилка
    Ковальов з 2000 року обирався в Держдуму, був депутатом п'яти скликань. - У Росії помер депутат-єдинорос та екс-директор ФСБ
    Ковальов з 2000 року обирався в Держдуму, був депутатом п'яти скликань.

    Пішов з життя парламентар від партії Путіна

    Помер депутат Держдуми фракції «Єдина Росія», колишній директор ФСБ Ніколай Ковальов. Про це повідомив у Facebook віце-спікер нижньої палати парламенту Сергій Неверов.

    Ковальову було 70 років.

    Генерал армії Ковальов з 1974 року служив в КДБ, після розвалу Радянського Союзу був заступником начальника московського відділення Федеральної служби контррозвідки, в 1996 році був призначений президентом Борисом Єльциним на посаду директора ФСБ.

    На цій посаді його в 1998 році змінив майбутній президент Росії Володимир Путін. З 2000 року обирався в Держдуму, був депутатом п'яти скликань.

    Звільненню Колвалева з ФСБ передував гучний скандал. Восени 1998 року співробітник ФСБ Олександр Литвиненко з чотирма колегами провели в Москві прес-конференцію, на якій розповіли про наказ керівництва вбити олігарха Бориса Березовського. Вони також назвали політичні вбивства звичайною практикою ФСБ.

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