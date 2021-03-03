«Діди воювали». У Росії пам'ятник героям, який розсипається, «полагодили» скотчем

В адміністрації Міллерово ситуацію не коментують

В адміністрації Міллерово відмповилися коментувати спаплюжений пам’ятник

У Міллерово Ростовської області пошкоджену вандалами стелу «Місто військової доблесті» «відремонтували» за допомогою скотча. Про це повідомляє Telegram-канал «Підйом».

Кілька місяців стелу пошкодили вандали. Щоби «відновити» пам’ятник, його плити обмотали клейкою стрічкою.

Видання звернулося до міської адміністрації з питанням, хто придумав скористатися скотчем, і коли пам’ятнику повернуть первинний вигляд. «Ми не даємо жодних коментарів. Нам сказали не давати коментарів», – відповіли в адміністрації Міллерово.

Пам’ятник перев’язали скотчем, щоб не впав. Фото: «Підйом»

Нагадаємо, під покровом ночі 5 лютого вандали пошкодили пам’ятник Степану Бандері, що на площі Кропивницького у Львові. Пам’ятник облили червоною фарбою.

Попередньо відомо, що невідомі особи кинули в пам'ятник дві пляшки з червоною фарбою. Унаслідок постамент пошкоджений з переднього та заднього боку. Вандалів шукають.

У Лисичанську Луганської області вандали пошкодили пам'ятник Героям-добровольцям. Поліція оперативно затримала зловмисників. Ними виявилися 14-річний та 19-річний мешканці м. Лисичанськ.

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