«Діди воювали». У Росії пам'ятник героям, який розсипається, «полагодили» скотчем
В адміністрації Міллерово відмповилися коментувати спаплюжений пам’ятник
У Міллерово Ростовської області пошкоджену вандалами стелу «Місто військової доблесті» «відремонтували» за допомогою скотча. Про це повідомляє Telegram-канал «Підйом».
Кілька місяців стелу пошкодили вандали. Щоби «відновити» пам’ятник, його плити обмотали клейкою стрічкою.
Видання звернулося до міської адміністрації з питанням, хто придумав скористатися скотчем, і коли пам’ятнику повернуть первинний вигляд. «Ми не даємо жодних коментарів. Нам сказали не давати коментарів», – відповіли в адміністрації Міллерово.
Нагадаємо, під покровом ночі 5 лютого вандали пошкодили пам’ятник Степану Бандері, що на площі Кропивницького у Львові. Пам’ятник облили червоною фарбою.
Попередньо відомо, що невідомі особи кинули в пам'ятник дві пляшки з червоною фарбою. Унаслідок постамент пошкоджений з переднього та заднього боку. Вандалів шукають.
У Лисичанську Луганської області вандали пошкодили пам'ятник Героям-добровольцям. Поліція оперативно затримала зловмисників. Ними виявилися 14-річний та 19-річний мешканці м. Лисичанськ.