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    Суспільство

    У Львові вандали «пофарбували» пам'ятник Бандері

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    В найближчі години комунальники відчищатимуть пам'ятник - У Львові вандали «пофарбували» пам'ятник Бандері
    В найближчі години комунальники відчищатимуть пам'ятник
    Фото: Андрій Садовий/ Facebook

    Хуліганам загрожує до чотирьох років позбавлення волі

    Під покровом ночі 5 лютого вандали пошкодили пам’ятник Степану Бандері, що на площі Кропивницького у Львові. Пам’ятник облили червоною фарбою.

    Попередньо відомо, що невідомі особи кинули в пам'ятник дві пляшки з червоною фарбою. Унаслідок постамент пошкоджений з переднього та заднього боку. Вандалів шукають, – повідомляє поліція області.

    За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Винуватцям загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або чотири роки позбавлення волі.

    Мер Львова Андрій Садовий, висловив сподівання на оперативну роботу правоохоронців. 

    «Не знаю, хто і з якою метою це зробив, але сподіваюсь, що вандалів знайдуть і навчать, як правильно використовувати фарбу. Заяву в поліцію вже направили», – написав Андрій Садовий у Facebook.

    З його слів, у найближчі години комунальні служби відчистять пам’ятник.

    «Всім, кому так заважає Бандера, треба зрозуміти, що славу і важливе місце в історії України неможливо замалювати фарбою», – додав Садовий.

    Зазначимо, після відкриття у 2007 році пам'ятник Степану Бандері у Львові перебував під цілодобовою поліцейською охороною, однак згодом охорону поліції було припинено, на площі біля пам'ятника встановили відеокамери.

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    У Львові вандали «пофарбували» пам'ятник Бандері
    У Львові вандали «пофарбували» пам'ятник Бандері

    Раніше ми писали про невідомих вандалів, котрі протягом декількох місяців систематично руйнували стели на могилах молодих дівчат на черкаському кладовищі. 

    Теги: вандалізм Андрій Садовий Львів Facebook поліція злочин памятник
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