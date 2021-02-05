У Львові вандали «пофарбували» пам'ятник Бандері

Хуліганам загрожує до чотирьох років позбавлення волі

Під покровом ночі 5 лютого вандали пошкодили пам’ятник Степану Бандері, що на площі Кропивницького у Львові. Пам’ятник облили червоною фарбою.

Попередньо відомо, що невідомі особи кинули в пам'ятник дві пляшки з червоною фарбою. Унаслідок постамент пошкоджений з переднього та заднього боку. Вандалів шукають, – повідомляє поліція області.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Винуватцям загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або чотири роки позбавлення волі.

Мер Львова Андрій Садовий, висловив сподівання на оперативну роботу правоохоронців.

«Не знаю, хто і з якою метою це зробив, але сподіваюсь, що вандалів знайдуть і навчать, як правильно використовувати фарбу. Заяву в поліцію вже направили», – написав Андрій Садовий у Facebook.

З його слів, у найближчі години комунальні служби відчистять пам’ятник.

«Всім, кому так заважає Бандера, треба зрозуміти, що славу і важливе місце в історії України неможливо замалювати фарбою», – додав Садовий.

Зазначимо, після відкриття у 2007 році пам'ятник Степану Бандері у Львові перебував під цілодобовою поліцейською охороною, однак згодом охорону поліції було припинено, на площі біля пам'ятника встановили відеокамери.

Раніше ми писали про невідомих вандалів, котрі протягом декількох місяців систематично руйнували стели на могилах молодих дівчат на черкаському кладовищі.



