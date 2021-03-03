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    Думки вголос

    Росія потребує Путіна як виразника своїх імперських інтересів

    • Сергій Борщевський

      Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

    •  glavcom.ua
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    Росія потребує Путіна як виразника своїх імперських інтересів

    «Росія – екзистенційний ворог України»

    Щойно ЗМІ оприлюднили дані останнього опитування Інституту Геллапа про ставлення американців до Росії. Виявилося, що 36% громадян США сприймають Росію «вкрай негативно», а ще 41% ставиться до неї «в цілому негативно». Позитивно до Росії налаштовані 22% респондентів.

    А ось дані іншого опитування, проведеного за кілька місяців перед тим, у серпні-вересні 2020 року, в іншій країні. Тут погано або дуже погано ставляться до Росії 42% і стільки ж – 42% добре або дуже добре. Ще 16% не визначилися. Ця інша країна – Україна.

    Я не знаю, що ще має відбутися після анексії Криму, агресії на Донбасі, загибелі тисяч наших співгромадян, щоб ставлення до Росії змінилося.

    Найкраще визначення їй на моїй пам᾽яті дав на одній конференції, яку проводив Центр дослідження Росії, наш визначний дипломат і правник, посол Володимир Василенко: «Росія – екзистенційний ворог України».

    «За долгую историю России// Ни одного хорошего царя», – написав колись київський школяр, товариш моєї юності Леонід Кисельов.

    А перший президент незалежної України Леонід Кравчук вважає, що реальним ворогом України є Путін, а не Пушилін. І шанований мною журналіст Віталій Портников припускає можливість іншої Росії без Путіна («це була б нормальна країна для нормальних людей…»).

    У тому то й справа, що ні. Згадаймо інші соціологічні дослідження – як зростав рейтинг Путіна після загарбання спершу грузинських територій, а згодом українських. Згадаймо списки улюблених діячів росіян, які незмінно очолює Сталін, а за ним ідуть Пьотр Перший, Іван Грозний і той же Путін. Це не Путін такий, це Росія така, що потребує Путіна як виразника своїх імперських інтересів. А якщо й замінить цього Путіна, то на нового, байдуже, під яким прізвищем:

    У мокшанським болоті багато століть

    Жаба підла й бридка у короні сидить,

    «Поцілуй мене!» – просить зухвала.

    Різні Трампи й Макрони з далеких широт

    Цілували її закривавлений рот,

    Та принцесою жаба не стала.
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія США Путін путінський режим Леонід Кравчук
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