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    На Луганщині підлітки понищили пам'ятник Героям-добровольцям

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    Пам'ятник добровольцям зіпсували місцеві підлітки - На Луганщині підлітки понищили пам'ятник Героям-добровольцям
    Пам'ятник добровольцям зіпсували місцеві підлітки
    Фото: Нацполіція

    Слідчі проводять з парубками невідкладні слідчі дії

    У Лисичанську Луганської області вандали пошкодили пам'ятник Героям-добровольцям. Поліція оперативно затримала зловмисників. Ними виявилися 14-річний та 19-річний мешканці м. Лисичанськ.

    Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

    До поліції Лисичанська о 22.40 суботи надійшло повідомлення про те, що невідомі пошкодили пам'ятник Героям добровольцям, який розташований на перехресті вул. Червона та Жовтнева.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 297 КК України.

    У неділю ввечері поліція повідомила, що в ході проведення слідчо-оперативних заходів, під процесуальним керівництвом прокуратури, співробітники поліції разом з працівниками СБУ встановили особистості правопорушників та їх місцеперебування.

    Ними виявилися 14-річний та 19-річний мешканці м. Лисичанськ.

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    Наразі слідчі проводять з парубками невідкладні слідчі дії, встановлюють усі обставини події та мотив скоєння злочину.

    Раніше у Львові, вандали пошкодили пам’ятник Степану Бандері, що на площі Кропивницького у Львові. Пам’ятник облили червоною фарбою.

    Теги: Луганщина вандалізм поліція памятник
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