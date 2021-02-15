На Луганщині підлітки понищили пам'ятник Героям-добровольцям

Слідчі проводять з парубками невідкладні слідчі дії

У Лисичанську Луганської області вандали пошкодили пам'ятник Героям-добровольцям. Поліція оперативно затримала зловмисників. Ними виявилися 14-річний та 19-річний мешканці м. Лисичанськ.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

До поліції Лисичанська о 22.40 суботи надійшло повідомлення про те, що невідомі пошкодили пам'ятник Героям добровольцям, який розташований на перехресті вул. Червона та Жовтнева.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 297 КК України.

У неділю ввечері поліція повідомила, що в ході проведення слідчо-оперативних заходів, під процесуальним керівництвом прокуратури, співробітники поліції разом з працівниками СБУ встановили особистості правопорушників та їх місцеперебування.

Ними виявилися 14-річний та 19-річний мешканці м. Лисичанськ.

Наразі слідчі проводять з парубками невідкладні слідчі дії, встановлюють усі обставини події та мотив скоєння злочину.

Раніше у Львові, вандали пошкодили пам’ятник Степану Бандері, що на площі Кропивницького у Львові. Пам’ятник облили червоною фарбою.