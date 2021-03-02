«Не грайте з вогнем»: Росія відреагувала на санкції США

Введення санкцій з боку США речниця російського МЗС назвала «торжеством абсурду»

Речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова відреагувала на санкції США через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним та порадила Вашингтону «не грати з вогнем».

Про це повідомила пресслужба МЗС Росії.

Введення санкцій з боку США речниця російського міністерства назвала «торжеством абсурду». Захарова заявила, що Москва вважає введення санкцій втручанням у внутрішні справи Росії.

«Все це – лише привід для продовження неприкритого втручання в наші внутрішні справи. Миритися з цим не мають наміру. Реагувати будемо, виходячи з принципу взаємності, не обов'язково симетрично», – сказала вона.

Захарова наголосила, що Вашингтону не вдасться «нав'язати будь-що» шляхом санкційного чи іншого тиску.

«Розрахунки нав'язати щось Росії шляхом санкцій чи іншого пресингу провалювалися в минулому, проваляться і тепер. Якщо США не готові до рівноправного діалогу на розумних засадах, це їх вибір. Закликаємо колег не гратися з вогнем», – додала речниця МЗС Росії.

Нагадаємо, сьогодні США оголосили про введення санкцій проти Росії через отруєння та вирок Навальному. Зокрема, до «чорного списку» потраплять сім чиновників.

Також США відмовились від перезавантаження відносин з путінською Росією.

До слова, що через американські санкції десятки компаній спішно покинули «Північний потік – 2».