На Виноградарі горіла квартира: рятувальники евакуювали людей по автодрабині (фото)



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Фото: Інформатор

Через дим у під'їзді мешканці не могли вийти на вулицю

У ніч на 9 січня на вулиці Світлицького, 29 в Києві сталася пожежа. Горіла квартира на четвертому поверсі п'ятиповерхового будинку. Для ліквідації було направлено пожежні розрахунки найближчих підрозділів ДСНС.

Виклик на лінію «101» надійшов 8 січня близько 23:10. Про це повідомляє Інформатор.

По прибуттю рятувальників під’їзд будинку був заповнений димом. Через це мешканці верхніх поверхів не могли вийти на вулицю. Пожежні вивели на свіже повітря вісім чоловік. Частину з них спустили по автодрабині.

В цей же час вогнеборці вирушили в розвідку, де встановили, що вогонь охопив коридор квартири на четвертому поверсі, і приступили до гасіння.

Вже о 23:29 загоряння вдалося локалізувати, а о 23:52 - ліквідувати.

Жінка, яка проживає в квартирі, розповіла, що пожежа почалася в загальному коридорі в електрощитовій і полум'я перейшло на квартиру. Однак точну причину загоряння з'ясовуватимуть правоохоронці.

Постраждалих немає.

На місці працювали чотири одиниці техніки та близько 15 чоловік особового складу.