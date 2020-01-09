  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Виноградарі горіла квартира: рятувальники евакуювали людей по автодрабині (фото)

    • Розсилка
    На Виноградарі горіла квартира: рятувальники евакуювали людей по автодрабині (фото)
    Фото: Інформатор

    Через дим у під'їзді мешканці не могли вийти на вулицю

    У ніч на 9 січня на вулиці Світлицького, 29 в Києві сталася пожежа. Горіла квартира на четвертому поверсі п'ятиповерхового будинку. Для ліквідації було направлено пожежні розрахунки найближчих підрозділів ДСНС.

    Виклик на лінію «101» надійшов 8 січня близько 23:10. Про це повідомляє Інформатор.

    По прибуттю рятувальників під’їзд будинку був заповнений димом. Через це мешканці верхніх поверхів не могли вийти на вулицю. Пожежні вивели на свіже повітря вісім чоловік. Частину з них спустили по автодрабині.

    В цей же час вогнеборці вирушили в розвідку, де встановили, що вогонь охопив коридор квартири на четвертому поверсі, і приступили до гасіння.

    Вже о 23:29 загоряння вдалося локалізувати, а о 23:52 - ліквідувати.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На Виноградарі горіла квартира: рятувальники евакуювали людей по автодрабині (фото)
    На Виноградарі горіла квартира: рятувальники евакуювали людей по автодрабині (фото)
    На Виноградарі горіла квартира: рятувальники евакуювали людей по автодрабині (фото)

    Жінка, яка проживає в квартирі, розповіла, що пожежа почалася в загальному коридорі в електрощитовій і полум'я перейшло на квартиру. Однак точну причину загоряння з'ясовуватимуть правоохоронці.

    Постраждалих немає.

    На місці працювали чотири одиниці техніки та близько 15 чоловік особового складу.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок жінка квартира
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ