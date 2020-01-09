Під Києвом горять торф’яники (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загорання торфу сталося у Броварському районі

8 січня було виявлено загорання торфу у с. Бобрик Броварського району. На місце події направлено рятувальників 22-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Калита.

По прибуттю рятувальниками було встановлено загорання торфу окремими осередками на площі 0,1 га. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Пожежу було ліквідовано о 18:00 на площі 0,02 га.

Гасіння залишків торфу на площі 0,08 га буде завершено 9 січня.

На місці події працюють 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.

Нагадаємо, 9 грудня 2019 року рятувальниками було ліквідовано загорання торфовищ у Ірпінській зоні та в Броварському районі Київської області.

У жовтні на Київщині горіли торфовища через суху погоду. Так, в с. Коржі Баришівського району горіло залягання торфу на площі близько 0,4 га окремими осередками.

У селі Романків в Обухівському районі Київщини теж горіло понад 1,4 га торфовищ.

Декілька днів рятувальники ліквідовували пожежу торфовища у с. Феневичі Іванківського району Київщини.