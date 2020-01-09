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    Новини

    Під Києвом горять торф’яники (фото)

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    Під Києвом горять торф’яники (фото)

    Загорання торфу сталося у Броварському районі

    8 січня було виявлено загорання торфу у с. Бобрик Броварського району. На місце події направлено рятувальників 22-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Калита.

    По прибуттю рятувальниками було встановлено загорання торфу окремими осередками на площі 0,1 га. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Пожежу було ліквідовано о 18:00 на площі 0,02 га.

    Гасіння залишків торфу на площі 0,08 га буде завершено 9 січня.

    На місці події працюють 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.

    Нагадаємо, 9 грудня 2019 року рятувальниками було ліквідовано загорання торфовищ у Ірпінській зоні та в Броварському районі Київської області.

    У жовтні на Київщині горіли торфовища через суху погоду. Так, в с. Коржі Баришівського району горіло залягання торфу на площі близько 0,4 га окремими осередками.

    У селі Романків в Обухівському районі Київщини теж горіло понад 1,4 га торфовищ.

    Декілька днів рятувальники ліквідовували пожежу торфовища у с. Феневичі Іванківського району Київщини.

    пожежа ДСНС Київщина рятувальники
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