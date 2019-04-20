У Росії українські дебати транслювали сім телеканалів



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Дебати кандидатів у президенти України Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Дебати кандидатів у президенти України транслювали «Дождь», «Настоящее время», «Мир 24», «Рбк», «Перший канал», «Росія 1» та «Росія 24»

У Росії дебати кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського окрім телеканалів RT Russia, «Дождь», транслювали ще п’ять російських телеканалів.

Про це «Детектор медіа» повідомив читач з Росії.

«Не тільки «Дождь» та «Настоящее время» транслюють дебати. «Мир 24» та «Рбк». А також «Перший канал», «Росія 1», «Росія 24» перемикаються між трансляцією та дискусією у своїх програмах. У поясних версіях «Першого каналу»: «Росія 1» та НТВ для Уралу йде звичайна сітка, коли політичне шоу завершилось», – повідомив він.

Раніше повідомлялося, що дебати будуть транслювати понад 20 зарубіжних каналів.

До слова, після дебатів Зеленського похвалили в Росії: пропагандистка Ольга Скабєєва назвала Зеленського «молодець», а Кадиров заявив, що питання із кандидатом у президенти України «закрите».

Нагадаємо, 19 квітня, на столичному «Олімпійському» стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України.

О 21:00 почалися дебати на «Суспільному», на які не прийшов Володимир Зеленський.