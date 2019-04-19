Зеленський не прийшов на «Суспільне»: відео дебатів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні останній день, коли дозволена політична агітація перед другим туром виборів

Сьогодні, 19 квітня, в останній день, коли дозволена політична агітація перед другим туром виборів, проходять дебати між кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським.

Вже завершилася зустріч кандидатів на НСК «Олімпійський».

О 21:00 починаються дебати на «Супільному».

Як повідомила телеведуча, Володимир Зеленський не прийшов на національні дебати.

У ході дебатів на НСК «Олімпійський» чинний президент і кандидат у президенти Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського продовжити дебати на «Суспільному».

Як повідомлялось, на столичному Олімпійському стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України.

Президент Петро Порошенко заявив, що прийме будь-який вибір українців на виборах.

Також Порошенко звернувся до прихильників Зеленського із закликом обміркувати свій вибір і спробувати таки зберегти українську державу.

Нагадаємо, що під час дебатів на стадіоні шоумен Зеленський прокоментував свої ухиляння від армії тим, що у нього було багато зйомок.

До слова, Володимир Зеленський і Петро Порошенко встали на коліна під час дебатів на НСК «Олімпійський».

Ведучою на дебатах президента Петра Порошенка і шоумена Володимира Зеленського на «Суспільному» виступить телеведуча програми «Зворотний відлік» на Суспільному та ведуча телеканалу «Еспресо» Мирослава Барчук.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня.