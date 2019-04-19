Шоу на увесь світ. Українські дебати в фото

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Кандидати на колінах, «атошники» і «Квартал 95» на одній сцені - коротко про перші дебати на стадіоні

Сьогодні на НСК «Олімпійський» пройшли дебати кандидатів в президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Дебати відбулися на одній сцені, а не на двох: Петро Порошенко вирішив піти на територію свого опонента.

Кандидати обмінювались заготовленими звинуваченнями. Зеленський розповідав про цукерки «Рошен», Свинарчуків і вкрадені чинним президентом 5 років у народу. «Я результат ваших помилок», - підсумував Зеленський.

Порошенко у відповідь розповів про зв’язки Зеленського з олігархом Коломойським та звинуватив кандидата в президенти в некомпетентності.

На слова президента, шо треба не на колінах повзти до Путіна, щоб захистити державу, Зеленський запропонував встати на коліна перед тими, чиї близькі загинули на фронті.