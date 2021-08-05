  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Росії ураган позривав дахи будинків (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Росії ураган позривав дахи будинків (відео)
    Фото: ГУ МНС Республіки Башкортостан

    Стихія пошкодила понад десять багатоквартирних будинків, а також школи й магазини

    У Республіці Башкортостан в Росії ураганний вітер зірвав з десятків будинків дахи. Про це йдеться у російських ЗМІ.

    Відомо, що швидкість вітру сягала 22 м/с. Стихія не на жарт розійшлася, змітаючи все на своєму шляху.

    Ураган пошкодив понад десять багатоквартирних будинків, а також школи й магазини.

    Наприклад, поривом сильного вітру зірвало покрівлю супермаркету в селищі Булкагове Уфімського району. Конструкція будівлі зірвалася й впала на дорогу, пошкодивши два автомобілі. Магазин довелося закрити.

    Додамо, що нещодавно на Львівщині у Золочеві ураган з корінням повиривав дерева, зірвав дахи і навіть перекинув автомобіль.

    Читайте також:
    Теги: Росія прогноз погоди ураган
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Росії ураган позривав дахи будинків (відео)