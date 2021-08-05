У Росії ураган позривав дахи будинків (відео)

Стихія пошкодила понад десять багатоквартирних будинків, а також школи й магазини

У Республіці Башкортостан в Росії ураганний вітер зірвав з десятків будинків дахи. Про це йдеться у російських ЗМІ.

Відомо, що швидкість вітру сягала 22 м/с. Стихія не на жарт розійшлася, змітаючи все на своєму шляху.

Ураган пошкодив понад десять багатоквартирних будинків, а також школи й магазини.

Наприклад, поривом сильного вітру зірвало покрівлю супермаркету в селищі Булкагове Уфімського району. Конструкція будівлі зірвалася й впала на дорогу, пошкодивши два автомобілі. Магазин довелося закрити.

Додамо, що нещодавно на Львівщині у Золочеві ураган з корінням повиривав дерева, зірвав дахи і навіть перекинув автомобіль.

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