У Росії ураган позривав дахи будинків (відео)
Стихія пошкодила понад десять багатоквартирних будинків, а також школи й магазини
У Республіці Башкортостан в Росії ураганний вітер зірвав з десятків будинків дахи. Про це йдеться у російських ЗМІ.
Відомо, що швидкість вітру сягала 22 м/с. Стихія не на жарт розійшлася, змітаючи все на своєму шляху.
Ураган пошкодив понад десять багатоквартирних будинків, а також школи й магазини.
Наприклад, поривом сильного вітру зірвало покрівлю супермаркету в селищі Булкагове Уфімського району. Конструкція будівлі зірвалася й впала на дорогу, пошкодивши два автомобілі. Магазин довелося закрити.
Додамо, що нещодавно на Львівщині у Золочеві ураган з корінням повиривав дерева, зірвав дахи і навіть перекинув автомобіль.