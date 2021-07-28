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    Величезний водяний смерч біля узбережжя Чорного моря потрапив на відео

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    На кадрах видно темні хмари, що нависають над містом Синоп, густий туман над морем, а також блискавку і грім - Величезний водяний смерч біля узбережжя Чорного моря потрапив на відео
    На кадрах видно темні хмари, що нависають над містом Синоп, густий туман над морем, а також блискавку і грім
    Скріншот з відео Daily Mail

    Кілька турецьких чорноморських провінцій в останні дні постраждали від штормів і раптових повеней

    У турецькому місті Синоп туристи зняли на відео величезний водяний смерч, який пронісся узбережжям Чорного моря. Про це пише Daily Mail.

    На кадрах видно темні хмари, що нависають над містом Синоп, густий туман над морем, а також блискавку і грім.

    Кілька турецьких чорноморських провінцій в останні дні постраждали від штормів і раптових повеней.

    За даними місцевих ЗМІ, минулого тижня, в північно-східній провінції Артвін, повені призвели до руйнування будівель. А в сусідній провінції Різе через ураган загинули семеро осіб.

    До слова, зараз Туреччина у вогні. Улюблені курорти українців охоплені стихією (фото, відео).

    Раніше на курорт Кирилівка налетів смерч (відео).

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    Теги: Туреччина Чорне море стихійні лиха атмосферне явище ураган
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    Величезний водяний смерч біля узбережжя Чорного моря потрапив на відео