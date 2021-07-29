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    Ураган на Львівщині виривав дерева з корінням та перекидав авто (фото, відео)

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    Наслідки буревію у Львівській області - Ураган на Львівщині виривав дерева з корінням та перекидав авто (фото, відео)
    Наслідки буревію у Львівській області
    Фото: Золочів.нет

    Шквальний вітер зірвав шифер з дахів кількох десятків будинків

    На Львівщині у Золочеві 28 липня була сильна злива та шквальний вітер. Внаслідок негоди з корінням повиривало дерева, зірвало дахи і навіть перекинуло авто. У мережі опублікували відповідні фото та відео.

    Зокрема, у Золочеві впав дах із Палацу культури імені Білозіра. Раніше в 2019 році дах вже зривало, але в іншій частині приміщення. Там, де боксерський зал.

    Близько 7:22 години ранку на автодорозі Львів – Тернопіль під Золочевом трапилась ДТП. За попередніми даними, перекинувся автомобіль марки BMW.

    Поліція повідомила ЗМІ, що всі живі. Травмованих теж немає.

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    Ураган на Львівщині виривав дерева з корінням та перекидав авто (фото, відео)
    Ураган на Львівщині виривав дерева з корінням та перекидав авто (фото, відео)
    Ураган на Львівщині виривав дерева з корінням та перекидав авто (фото, відео)
    Ураган на Львівщині виривав дерева з корінням та перекидав авто (фото, відео)

    Також в Золочеві зірвало багато покрівель, попадали дерева. Перекинулись смітники, батут та інші речі.

    Внаслідок грози 28 липня в Львівській області без світла залишились 44 населені пункти. Відомо, що 21 населений пункт знеструмлено повністю, 23 – частково.

    Щоб ліквідувати наслідки негоди, залучили 82 працівників та 37 одиниць спецтехніки.

    Напередодні ввечері частина Рівного залишилася без світла через аварію. У результаті події жертв та постраждалих немає. До гасіння пожежі залучили 30 осіб та п'ять одиниць техніки ДСНС.

    Зазначимо, що за прогнозами синоптиків сьогодні Україну накриють грози та спека.

    Раніше стало відомо, що погода в Україні в серпні буде спекотною перші два тижні. Після цього почнеться кардинальне зниження температури.

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    Теги: стихійні лиха Львівщина ДСНС Львів надзвичайні ситуації автомобіль вітер ураган
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    Ураган на Львівщині виривав дерева з корінням та перекидав авто (фото, відео)