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    Ураган у Львові. Нові подробиці (фото, відео)

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    Стихія господарювала у Львові з нищівною силою - Ураган у Львові. Нові подробиці (фото, відео)
    Стихія господарювала у Львові з нищівною силою
    Фото з відкритих джерел

    Шквальний вітер повалив близько десятка дерев у парку Франка

    У п’ятницю, 25 червня, Львовом пронісся потужний буревій. Шквальний вітер повалив десятки дерев, потрощив автомобілі, у місті обірвано лінії електропередач та пошкоджено дахи будинків.

    Соціальні мережі рясніють фото та відео негоди, яка пошматувала місто за лічені години.

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    Ураган у Львові. Нові подробиці (фото, відео)
    Ураган у Львові. Нові подробиці (фото, відео)
    Ураган у Львові. Нові подробиці (фото, відео)
    Ураган у Львові. Нові подробиці (фото, відео)
    Ураган у Львові. Нові подробиці (фото, відео)
    Ураган у Львові. Нові подробиці (фото, відео)

    Стихія розгулялася близько 17-ї години 25 червня. Шквальний вітер повалив близько десятка дерев у парку Франка. При падінні дерева пошкодили автомобілі на вулиці Листопадового Чину та біля церкви Святого Юра, на вулиці Соломії Крушельницької.

    Біля головного корпусу Університету імені Франка затопило проїжджу частину та тротуари.

    Додамо, що гроза спричинила проблеми з електропостачанням у місті. Як повідомив Львівелектротранс на сторінці у Facebook, наразі у місті не працює громадський електротранспорт.

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    Теги: Львів негода буревій
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    Ураган у Львові. Нові подробиці (фото, відео)