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    На Харківщині ураган наробив лиха (відео)

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    Потужний вітер валив дерева та засипав місто градом - На Харківщині ураган наробив лиха (відео)
    Потужний вітер валив дерева та засипав місто градом
    Фото з відкритих джерел

    Вітер був настільки потужний, що зносив торгові намети на ринках

    Потужна злива з ураганом пронеслася Харковом. Дощ пішов раптово і тривав до двадцяти хвилин, але встиг наробити біди. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

    За словами місцевих жителів, в одному зі спальних районів сильний вітер повалив кілька дерев. У дворі однієї з багатоповерхівок постраждала припаркована машина. На неї впав навіс, який вітром відірвало від вікна. Також у деяких районах пройшов град.

    Вітер був настільки потужний, що зносив торгові намети на ринках.

    Нагадаємо, що сильний уривчастий вітер і короткочасні зливи пройшли у деяких районах Києва.

    Додамо, що в управлінні ДСНС Закарпаття повідомили про розчистку дороги, на яку і зійшли два селеві потоки.

    Додамо, що 10 липня сильні дощі у Рахівському районі Закарпатської області спричинили затоплення будинків та дороги.

    Також місцеві жителі продовжують публікувати в мережі фрагменти потужної негоди, що штурмувала Закарпаття.

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    Теги: Харків негода дощ
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    На Харківщині ураган наробив лиха (відео)