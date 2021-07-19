На Харківщині ураган наробив лиха (відео)

Вітер був настільки потужний, що зносив торгові намети на ринках

Потужна злива з ураганом пронеслася Харковом. Дощ пішов раптово і тривав до двадцяти хвилин, але встиг наробити біди. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За словами місцевих жителів, в одному зі спальних районів сильний вітер повалив кілька дерев. У дворі однієї з багатоповерхівок постраждала припаркована машина. На неї впав навіс, який вітром відірвало від вікна. Також у деяких районах пройшов град.

Вітер був настільки потужний, що зносив торгові намети на ринках.

Нагадаємо, що сильний уривчастий вітер і короткочасні зливи пройшли у деяких районах Києва.

Додамо, що в управлінні ДСНС Закарпаття повідомили про розчистку дороги, на яку і зійшли два селеві потоки.

Додамо, що 10 липня сильні дощі у Рахівському районі Закарпатської області спричинили затоплення будинків та дороги.

Також місцеві жителі продовжують публікувати в мережі фрагменти потужної негоди, що штурмувала Закарпаття.

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