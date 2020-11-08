Росіяни застрелили родину ведмедів, які вибрались на підводний човен (відео)

Ведмежа помер на місці, ведмедиця ще якийсь час подавала ознаки життя

Тварини залізли на атомний ракетний підводний човен «Рязань»

Ведмедиця з ведмежам припливли до бухти Крашеніннікова на східному березі Камчатки й забралися на російський підводний човен Тихоокеанського флоту. Відео зняли очевидці, його публікує «Камчатка-Інформ».

Повідомляється, що тварини опинилися поблизу селища Рибачій в неділю, 8 листопада. Вони залізли на атомний ракетний підводний човен К-44 «Рязань» проєкту 667 БДР «Кальмар». Моряки, які знаходилися на човні відкрили вогонь, ведмежа помер на місці, ведмедиця ще якийсь час подавала ознаки життя.

Автор відео стверджує, що інакше вчинити не міг, оскільки хижаки могли зайти в селище.

Як повідомлялося, науковці виявили, що собаки, яких використовують в аеропорту фінської столиці Гельсінкі, ідентифікують пацієнтів з коронавірусом швидше, ніж ПЛР-тести. Собаки в аеропорту зупиняли людей, які не мали симптомів захворювання, але за кілька днів повідомляли про коронавірус.

Нагадаємо, в Єгипті створили експертну групу через напад акули на українських туристів.

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