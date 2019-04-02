У Росії затримали 17-річного хлопця з українським прапором



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Активіст Карім Зянчурин (ліворуч) Фото Yekaterina Lushnikova (RFE/RL)

В опис «підозрілих» предметів потрапили: книга Бориса Нємцова «Путин. Война», друковані матеріали руху «Открытая Россия» Михайла Ходорковського і український прапор

У Кірові Російської Федерації у вівторок, 2 квітня, був затриманий 17-річний активіст Карім Зянчурин, у якого вдома знайшли український прапор. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«В його квартиру о 6 ранку увірвалися чотири співробітники ФСБ в супроводі двох понятих. Обшук тривав три години, домашні речі були викинуті на підлогу, меблі розкидані. Звичайний чай з травами хотіли вилучити як наркотичну речовину», - йдеться в повідомленні.

В опис підозрілих предметів потрапили: книга Бориса Нємцова «Путін. Війна», друковані матеріали руху «Відкрита Росія» Михайла Ходорковського і український прапор. Всі електронні носії: комп'ютери, телефони, карти пам'яті, флешки - були вилучені для подальшого вивчення як можливі докази «екстремістської діяльності».

Після обшуку підлітка разом з батьком доставили в кіровське управління ФСБ, де допит тривав понад три години. За версією правоохоронних органів, Карім Зянчурін читав якісь «екстремістські матеріали» в соціальній мережі VKontakte.

Як пояснив сам затриманий, він був підписаний на ліворадикальну спільноту «Народна самооборона». Передплатники цієї спільноти обговорювали вибух в Архангельську 31 жовтня 2018 року, який, за даними поліції, скоїв 17-річний анархіст Михайло Жлобицький. Каріму Зянчурину присвоєно статус свідка у кримінальній справі про екстремістські публікації в Інтернеті, пов'язані з вибухом в Архангельську. Після допиту підлітка відпустили.