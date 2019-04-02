ДБР відкрило справу на прикордонну і авіаслужбу через політ Бойка і Медведчука до Москви



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Юрій Бойко і Віктор Медведчук 22 березня у Москві провели зустріч з Дмитром Медведєвим

Справу відкрили за можливе зловживання владою або службовим становищем

Через політ народного депутата Юрія Бойка та його соратника Віктора Медведчука до Москви відкрили кримінальну справу проти співробітників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб.

Про це повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань.

Провадження відкрили за можливе зловживання владою або службовим становищем при наданні дозволів на перетин повітряного кордону України у напрямку Російської Федерації.

Розслідування веде Територіальне управління ДБР у Києві.

«Досліджується питання щодо законності надання дозволів відповідному повітряному судну, і буде надано правову оцінку цим фактам. Наразі слідчі дії тривають», – кажуть у ДБР.

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Нагадаємо, що з 1 квітня перестав діяти договір про дружбу України з Росією.

Як повідомлялося, кум Путіна привіз Бойка до Москви на зустріч з Медведєвим. Кандидат у президенти України Юрій Бойко та кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук у Москві зустрілися з прем'єром Росії Дмитром Медведєвим.

Нагадаємо, у СБУ прокоментували зустріч Медведчука і Бойка з російським прем'єром. У СБУ не виключили можливий опосередкований зв'язок цієї події із попередженим СБУ у Харкові терористичним актом у метрополітені.

Президент України Петро Порошенко вважає, що Медведчук і Бойко у Москві обговорюють, як посадити знову Україну на російську «газову голку».