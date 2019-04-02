В українського моряка Терещенка вибухнув кип'ятильник, куплений у магазині СІЗО



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Військовополонений український моряк Володимир Терещенко

За словами адвоката, деякі речі Володимиру Терещенку доведеться «просити з волі» заради власної безпеки

У військовополоненого українського моряка Володимира Терещенка, який перебуває в московському СІЗО «Лефортово», вийшов із ладу кип'ятильник, куплений у магазині ізолятора. Про це 2 квітня повідомила адвокат Анастасія Георгіївська у Facebook.

«Учора була в СІЗО у Володимира Терещенка. Настрій у нього гарний, дійсно кинув палити і не планує починати знову. Займається спортом, пише вірші, малює картинки, зокрема собачку Джессі», – написала вона.

За словами адвоката, Терещенку після скарг на ім'я начальника СІЗО і «неприємних розмов із начальником слідчої групи» передали шість листів із 17 написаних від матері, сестри і тих, хто підтримує моряків.

«Посміялися над тим, що техніка, замовлена в «магазині Лефортово», так собі за якістю – трійник зламався на другий день, кип'ятильник просто вибухнув і вибив пробки. Тому якісь речі доведеться «просити з волі» заради власної безпеки. Дуже чекає судових засідань щодо продовження варти – на них приїде улюблена сестра Оля і збирається приїхати мама. Він за ними дуже сумує», – зазначила Георгіївська.

Вона підкреслила, що енергії Терещенку вистачає «навіть морально підтримувати сусіда, який усього місяць як у Лефортово і ще, звичайно, не адаптувався».

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року Росія в районі Керченської протоки здійснила пряму військову агресію проти катерів і буксира Військово-морських сил Збройних сил України, в результаті чого 24 українських військових моряків були взяті в полон.

Всі захоплені Росією українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими. Міжнародні організації та уряди багатьох країн світу засудили факт російської агресії і вимагають від РФ негайного і безумовного звільнення українських військових.

Також в Росії і анексованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів, серед них і журналіста Укрінформу Романа Сущенко, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму нібито за шпигунство.