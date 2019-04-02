РФ готова до діалогу з Україною щодо виконання мінських угод, - МЗС РФ



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Лавров стверджує, що Москва готова до практичного виконання мінських домовленостей

Голова МЗС РФ вважає, що «мінські домовленості можна доповнити»

РФ готова розмовляти з Україною про виконання мінських угод. Про це заявив голова міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю російській газеті, повідомляє РБК-Україна.

За словами глави МЗС РФ, Москва готова щодо практичного виконання мінських домовленостей.

«Ми відкриті для діалогу, що буде націлений на практичне виконання мінських домовленостей», - сказав Лавров.

Голова МЗС РФ вважає, що «мінські домовленості можна доповнити».

«Однак іншого документа, крім мінських домовленостей, не має. Їх можна, звичайно, доповнювати. Наприклад, надати спостерігачам від ОБСЄ озброєну охорону ООН, як ми це і пропонуємо у відповідь, до речі, на заклопотаності тих же українців безпекою спостерігачів ОБСЄ. Але суть цих домовленостей повинна залишатися недоторканою. Головне в них - питання вирішуються безпосередньо між Києвом, Донецьком і Луганськом», - заявив Лавров.

Нагадаємо, раніше представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що представники Російської Федерації під час зустрічі ТКГ намагалися спотворити сутність мінських угод і тристороннього формату.

Генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер заявив, що завданням миротворців ООН на Донбасі повинна бути реалізація Мінських домовленостей.

Як повідомлялося, Організація з безпеки і співробітництва в Європі назвала пошук мирного вирішення конфлікту на Донбасі пріоритетом роботи ОБСЄ.