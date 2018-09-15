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    У російській пенітенціарній службі заперечили побиття політв’язня Балуха

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    Володимир Балух - У російській пенітенціарній службі заперечили побиття політв’язня Балуха
    Володимир Балух

    Під час регулярних медичних оглядів тілесних ушкоджень у Балуха не виявлено

    Федеральна служба виконання покарань РФ, яка діє в анексованому Криму, заперечила інформацію про те, що в СІЗО побили політв’язня Володимира Балуха. Кримський активіст голодує 181 день.

    Відповідна заява розміщена на сайті служби.

    «Під час регулярних медичних оглядів тілесних ушкоджень у Балуха не виявлено, скарг на стан здоров’я від нього не надходило», — заявили у ФСВП.

    Крім того, у СІЗО стверджують, що Балух нібито сам заперечує інформацію про побиття під час розмови з адміністрацією.

    Вчора стало відомо, що українця Володимира Балуха у сімферопольському СІЗО окупанти вивели з камери, сильно побили і загрожують позбутися.

    Після того, як українського активіста Володимира Балуха побили співробітники сімферопольського СІЗО, у нього сильно болить голова і печінка.

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