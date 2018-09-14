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    Окупанти жорстко побили Балуха в СІЗО і загрожують позбутися - Чийгоз

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    Володимир Балух - Окупанти жорстко побили Балуха в СІЗО і загрожують позбутися - Чийгоз
    Володимир Балух

    Володимир Балух продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня 2018 року

    Українського активіста Володимира Балуха у сімферопольському СІЗО окупанти вивели з камери, сильно побили і загрожують позбутися.

    Про це «Крим.Реаліі»14 вересня повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

    Наразі ЗМІ з'ясовують подробиці того, що відбувається.

    Володимир Балух продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня 2018 року

    Раніше адвокат Ольга Дінзе, яка 10 вересня відвідала Балуха в СІЗО Сімферополя після судового засідання, повідомила, що політв’язень дуже погано почувається.

    Нагадаємо, підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 10 вересня не задовольнив апеляційну скаргу адвоката Ольги Дінзе на відмову іншого суду в умовно-достроковому звільненні українського активіста Володимира Балуха.

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