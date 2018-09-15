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    Після побиття у Балуха болить голова і печінка - Чийгоз

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    Володимир Балух - Після побиття у Балуха болить голова і печінка - Чийгоз
    Володимир Балух

    Сьогодні, 15 вересня, архієпископ Климент буде домагатися зустрічі з Володимиром Балухом

    Після того, як українського активіста Володимира Балуха побили співробітники сімферопольського СІЗО, у нього сильно болить голова і печінка. Про це розповів заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, пише Крим.Реалії.

    «До нього в камеру прийшов начальник СІЗО Бережний, дуже грубо з ним розмовляли, після цього вивели з камери, зажадали щоб він став на коліна. Він відмовився, після цього його стусанами поклали на бетон, сильно били по ногах, печінці і голові», - розповів Чийгоз.

    За його словами, в суботу, 15 вересня, архієпископ Климент буде домагатися зустрічі з Володимиром Балухом.

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    Перед цим Кримська правозахисна група повідомила, що адвокат українського активіста Володимира Балуха має намір домагатися зустрічі з підзахисним в суботу, 15 вересня, в зв'язку з інформацією про його побиття.

    Нагадаємо, підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 10 вересня не задовольнив апеляційну скаргу адвоката Ольги Дінзе на відмову іншого суду в умовно-достроковому звільненні українського активіста Володимира Балуха.

    Ольга Дінзе, яка 10 вересня відвідала Балуха в СІЗО Сімферополя після судового засідання, повідомила, що політв’язень дуже погано почувається.

    Вчора стало відомо, що українця Володимира Балуха у сімферопольському СІЗО окупанти вивели з камери, сильно побили і загрожують позбутися.

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