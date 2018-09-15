Після побиття у Балуха болить голова і печінка - Чийгоз



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Володимир Балух

Сьогодні, 15 вересня, архієпископ Климент буде домагатися зустрічі з Володимиром Балухом

Після того, як українського активіста Володимира Балуха побили співробітники сімферопольського СІЗО, у нього сильно болить голова і печінка. Про це розповів заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, пише Крим.Реалії.

«До нього в камеру прийшов начальник СІЗО Бережний, дуже грубо з ним розмовляли, після цього вивели з камери, зажадали щоб він став на коліна. Він відмовився, після цього його стусанами поклали на бетон, сильно били по ногах, печінці і голові», - розповів Чийгоз.

За його словами, в суботу, 15 вересня, архієпископ Климент буде домагатися зустрічі з Володимиром Балухом.

Перед цим Кримська правозахисна група повідомила, що адвокат українського активіста Володимира Балуха має намір домагатися зустрічі з підзахисним в суботу, 15 вересня, в зв'язку з інформацією про його побиття.