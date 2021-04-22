У Києві сталася велика пожежа на кладовищі (фото)
На території кладовища загорілося сміття
У четвер, 22 квітня, на світанку сталося займання сміття на території кладовища на вул. Стеценка у Подільському районі столиці. Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 05:22, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
До місця виклику було направлено чергове відділенні вогнеборців 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
Рятувальники встановили, що горить сміття на відкритій території на площі 200 кв. м.
О 06:07 пожежу було локалізовано, а о 07:56 – ліквідовано.
Жертв і постраждалих немає.
До гасіння пожежі було задіяно п’ять чоловік особового складу та одну одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Причина виникнення пожежі з’ясовується.