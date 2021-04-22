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    У Києві сталася велика пожежа на кладовищі (фото)

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    Горіло сміття на площі близько 200 кв. м - У Києві сталася велика пожежа на кладовищі (фото)
    Горіло сміття на площі близько 200 кв. м
    Фото: ДСНС

    На території кладовища загорілося сміття

    У четвер, 22 квітня, на світанку сталося займання сміття на території кладовища на вул. Стеценка у Подільському районі столиці. Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 05:22, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    До місця виклику було направлено чергове відділенні вогнеборців 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

    Рятувальники встановили, що горить сміття на відкритій території на площі 200 кв. м.

    О 06:07 пожежу було локалізовано, а о 07:56 – ліквідовано.

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    У Києві сталася велика пожежа на кладовищі (фото)
    У Києві сталася велика пожежа на кладовищі (фото)
    У Києві сталася велика пожежа на кладовищі (фото)

    Жертв і постраждалих немає.

    До гасіння пожежі було задіяно п’ять чоловік особового складу та одну одиницю пожежно-рятувальної техніки.

    Причина виникнення пожежі з’ясовується.

    Теги: пожежа Київ ДСНС сміття рятувальники цвинтар
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