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    На фронті загинув український військовий

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    Заахисник України загинув&nbsp;унаслідок ворожого обстрілу - На фронті загинув український військовий
    Заахисник України загинув унаслідок ворожого обстрілу
    Фото з відкритих джерел

    Боєць отримав смертельне осколкове поранення

    Сьогодні, 22 квітня, в ході загострення на Донбасі загинув ще один український військовий. Він отримав несумісне з життям поранення. Про це повідомив пресцентр Оперативно-тактичного угруповання «Північ».

    Повідомляється, що боєць отримав смертельне осколкове поранення в результаті обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації.

    «Командування та особовий склад оперативно-тактичного угруповання «Північ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК», – йдеться в повідомленні.

    На місці інциденту працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.

    Протягом минулої доби, 21 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню.

    Додамо, що верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель після засідання міністрів закордонних справ ЄС заявив, що на кордонах з Україною та на території тимчасово окупованого Криму перебуває близько 150 тисяч російських військових.

    Місія ОБСЄ зафіксувала понад 280 порушень «тиші» на Донбасі протягом доби.

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    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі ДНР ЗСУ обстріл військові СЦКК Операція Об’єднаних сил
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