На фронті загинув український військовий
Боєць отримав смертельне осколкове поранення
Повідомляється, що боєць отримав смертельне осколкове поранення в результаті обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації.
«Командування та особовий склад оперативно-тактичного угруповання «Північ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК», – йдеться в повідомленні.
На місці інциденту працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.
Протягом минулої доби, 21 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню.
Додамо, що верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель після засідання міністрів закордонних справ ЄС заявив, що на кордонах з Україною та на території тимчасово окупованого Криму перебуває близько 150 тисяч російських військових.
Місія ОБСЄ зафіксувала понад 280 порушень «тиші» на Донбасі протягом доби.