На фронті загинув український військовий

Боєць отримав смертельне осколкове поранення

Сьогодні, 22 квітня, в ході загострення на Донбасі загинув ще один український військовий. Він отримав несумісне з життям поранення. Про це повідомив пресцентр Оперативно-тактичного угруповання «Північ».

Повідомляється, що боєць отримав смертельне осколкове поранення в результаті обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації.

«Командування та особовий склад оперативно-тактичного угруповання «Північ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК», – йдеться в повідомленні.

На місці інциденту працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.

Протягом минулої доби, 21 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню.

Додамо, що верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель після засідання міністрів закордонних справ ЄС заявив, що на кордонах з Україною та на території тимчасово окупованого Криму перебуває близько 150 тисяч російських військових.

Місія ОБСЄ зафіксувала понад 280 порушень «тиші» на Донбасі протягом доби.