СБУ викрила 10 бойовиків на Донеччині

Правоохоронці встановили місця проживання десятка бойовиків так званої «ДНР». У помешканні одного з них СБУ виявила сховану вибухівку, зокрема чотири протитанкові міни ТМ-62М загальною вагою 40 кг. За даними СБУ, їх збиралися використати для вчинення диверсій на території регіону.

Наразі правоохоронці перевіряють, чи причетні бойовики до збройного опору силам АТО/ООС. Якщо це доведуть ㅡ їм загрожує кримінальна відповідальність.

Окрім того, зараз перевіряється інформація щодо діяльності двох організаторів так званого «референдуму» 2014 року в Донецькій області. За викритими фактами ухвалюється рішення про відкриття кримінальних проваджень.

Напередодні в Службі безпеки України заявили, що в рамках антитерористичних навчань на Харківщині затримали три автобуси з «тітушками», які, за даними спецслужби, «були направлені до Харкова на замовлення однієї з проросійських політичних сил України для проведення протестних акцій у місті, а також провокування громадського невдоволення та масових протиправних дій під час проведення чергової сесії Харківської міської ради».

За повідомленням, зазначені акції мали на меті дестабілізувати громадсько-політичну ситуацію в регіоні та створити вигідну керівництву Росії «картинку» для обґрунтування можливих актів агресії Росії проти України.

Однак 22 квітня стало відомо, що поліція Харківської області перевірила чоловіків та відпустила їх.

У СБУ нагадали, що проводять антитерористичні навчання із залученням підрозділів Національної поліції, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Військової служби правопорядку, Харківської обласної прокуратури та інших членів Координаційної групи Антитерористичного центру.

Навчання на Харківщині почалися 14 квітня.

Згодом Служба безпеки України повідомила про проведення антитерористичних навчань у Херсонській області. У повідомленні йдеться, що вони «масштабні та багатоетапні».

Також на кордоні з Молдовою військові тренуються відбивати атаку з лиману.

У прикордонній Сумській області 16 квітня також розпочалися антитерористичні навчання Служби безпеки України. Багатоетапні тренування будуть тривати до кінця травня.

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