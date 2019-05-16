У Румунії на збройовому заводі стався вибух



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В результаті вибуху одна людина загинула, ще кілька робітників отримали травми

Ймовірно вибух стався в одному з цехів, де проводиться утилізація старих снарядів і боєприпасів

Потужний вибух стався на збройовому заводі в повіті Вилча в Румунії.

За попередньою інформацією, оприлюдненою префектом повіту Вилча Флоріаном Маріном, в результаті вибуху одна людина загинула, ще кілька робітників отримали травми, повідомляє «Укрінформ».

«За попередніми даними, на заводі вибухнув один зі старих снарядів. На місце інциденту вже направлені екіпажі швидкої медичної допомоги та рятувальники Інспекторату з надзвичайних ситуацій», - повідомив префект.

На місце аварії прибули також вертольоти швидкої медичної служби.

За непідтвердженими поки що даними, вибух стався в одному з цехів, де проводиться утилізація старих снарядів і боєприпасів.

Нагадаємо, що напередодні у Нідерландах горів військовий полігон.

Також, днями в Об'єднаних Арабських Еміратах у порту Ель-Фуджайра прогриміли вибухи на семи нафтових танкерах. Пожежа повністю знищила сім нафтових танкерів. Згодом міністр енергетики, промисловості і мінеральних ресурсів Саудівської Аравії Халед бен Абдель Азіз аль-Фалех заявив, що два з чотирьох комерційних суден, які стали 12 травня об’єктом диверсії поруч з територіальними водами ОАЕ, - саудівські нафтові танкери