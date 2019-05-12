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    У світі

    В ОАЕ у порту Фуджейра сталося кілька вибухів

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    В ОАЕ у порту Фуджейра сталося кілька вибухів

    Кількість нафтових танкерів, що охопив вогонь, варіюється від семи до десяти

    В Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) у порту Фуджейра сьогодні, 12 травня, рано вранці сталося кілька вибухів. Про це заявили джерела в Перській затоці, повідомляє телеканал Al-Mayadeen.

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    Крім того, цю ж інформацію підтвердили агентству Tansim неназвані співрозмовники.

    За словами останніх, в порту сталася пожежа на декількох нафтових танкерах. «Кількість перевізників, які охопив вогонь, варіюється від семи до десяти», - кажуть джерела агентства, при цьому вони не пояснюють чи є пожежа причиною або наслідком вибухів.

    Нагадаємо, у столиці Колумбії Боготі стався вибух у будівлі, де перебувала порохова майстерня, що призвело до загибелі 4 осіб, ще 30 отримали поранення.

    Також повідомлялося, що у Нігері в результаті вибуху бензовозу загинули 55 осіб. Біля столичного міжнародного аеропорту Ніамей перекинулася автоцистерна з бензином, місцеві жителі почали набирати паливо, яке виливалося з цистерни, але вона через кілька хвилин вибухнула.

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