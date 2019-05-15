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    У Нідерландах з опівдня горить військовий полігон

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    У Нідерландах з опівдня горить військовий полігон

    16 пожежних машин намагаються приборкати полум'я на полігоні

    Пожежа сталася на військовому полігоні, що знаходиться біля нідерландського міста Лейсден. За даними пожежної служби, це площа 100 на 300 метрів.

    Про це повідомляє RTV Utrecht.

    «Шістнадцять пожежних машин було задіяно для ліквідації пожежі. Пожежна команда використала вертоліт, щоб отримати дані про ступінь пожежі», - йдеться у повідомленні.

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    У Нідерландах з опівдня горить військовий полігон
    У Нідерландах з опівдня горить військовий полігон
    У Нідерландах з опівдня горить військовий полігон

    Горіти почало близько 12:30 (за місцевим часом). Станом на 15:00 за місцевим часом частково вогонь було приборкано. Причини пожежі наразі невідомі.

    Нагадаємо, днями в Об'єднаних Арабських Еміратах у порту Ель-Фуджайра прогриміли вибухи на семи нафтових танкерах. Пожежа повністю знищила сім нафтових танкерів. Згодом міністр енергетики, промисловості і мінеральних ресурсів Саудівської Аравії Халед бен Абдель Азіз аль-Фалех заявив, що два з чотирьох комерційних суден, які стали 12 травня об’єктом диверсії поруч з територіальними водами ОАЕ, - саудівські нафтові танкери.

    пожежа Нідерланди військові рятувальники
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