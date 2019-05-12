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    ЗМІ: В ОАЕ згоріли сім нафтових танкерів

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    ЗМІ: В ОАЕ згоріли сім нафтових танкерів

    В еміратському порту Ель-Фуджайра, де загорілися сім нафтових танкерів, лунають потужні вибухи

    В Об'єднаних Арабських Еміратах у порту Ель-Фуджайра прогриміли вибухи на семи нафтових танкерах, повідомляє Africazine з посиланням на телеканал Al Mayadeen.

    «Надходять повідомлення про потужні вибухи в еміратському порту Ель-Фуджайра, де загорілися сім нафтових танкерів», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, вибухи сталися рано-вранці в неділю. Пожежа повністю знищила сім нафтових танкерів. Пожежники досі намагаються загасити вогонь.

    Водночас, деякі активісти у соціальних мережах повідомили, що над портом літають «американські та французькі літаки невстановленого типу». Про причини вибухів і займання наразі не відомо. Деталі інциденту з'ясовуються.

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