ЗМІ: В ОАЕ згоріли сім нафтових танкерів



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В еміратському порту Ель-Фуджайра, де загорілися сім нафтових танкерів, лунають потужні вибухи

В Об'єднаних Арабських Еміратах у порту Ель-Фуджайра прогриміли вибухи на семи нафтових танкерах, повідомляє Africazine з посиланням на телеканал Al Mayadeen.

«Надходять повідомлення про потужні вибухи в еміратському порту Ель-Фуджайра, де загорілися сім нафтових танкерів», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вибухи сталися рано-вранці в неділю. Пожежа повністю знищила сім нафтових танкерів. Пожежники досі намагаються загасити вогонь.

Водночас, деякі активісти у соціальних мережах повідомили, що над портом літають «американські та французькі літаки невстановленого типу». Про причини вибухів і займання наразі не відомо. Деталі інциденту з'ясовуються.