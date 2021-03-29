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    У Румунії протестують проти карантинних обмежень

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    Румунська поліція пильно контролювала ситуацію з протестами в країні - У Румунії протестують проти карантинних обмежень
    Румунська поліція пильно контролювала ситуацію з протестами в країні
    Фото з відкритих джерел

    Активісти організували протести в Бухаресті, Тімішоарі, Константі та інших містах країни

    У Румунії сотні демонстрантів в декількох містах країни вийшли на вулиці з протестами щодо нових обмежувальних заходів, запроваджених владою для стримування коронавірусу. Про це повідомляє «Європейська правда» .

    Акції протесту відбулися в ніч на понеділок в Бухаресті, Тімішоарі, Константі та інших містах країни.

    Відомо, що в Румунії з неділі посилили обмежувальні заходи, зокрема, була введена комендантська година у вихідні дні з 20:00 замість 22:00 раніше.

    У Бухаресті акція охопила площу Перемоги, де знаходиться будівля уряду.

    Поліція супроводжувала колону демонстрантів, але не перешкоджала акції, незважаючи на заборону на масові заходи.

    Учасники були без масок і не дотримувалися соціальної дистанції, вони скандували гасла проти уряду і обмежувальних заходів. Акція тривала до 4 ранку.

    Додамо, що влада Берліна посилила вимоги щодо використання населенням індивідуальних засобів захисту. Починаючи з 31 березня у багатьох громадських місцях німецької столиці почне діяти вимога використовувати лише маски з вищим ступенем захисту типу FFP2.

    Зокрема, захисні маски-респіратори FFP2 доведеться носити у громадському транспорті, в кабінетах лікарів, лікарнях та інших медичних установах, магазинах і закладах культури. Звичайні хірургічні маски, які зараз широко використовуються населенням, носити у зазначених місцях буде заборонено.

    Теги: Румунія карантин вакцинація коронавірус
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