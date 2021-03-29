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    У Нідерландах антикарантинний протест розігнали водометом (відео)

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    У Нідерландах антикарантинний протест розігнали водометом (відео)

    Протести у Нідерландах проти обмежень через Covid-19 тривають вже кілька місяців поспіль

    Поліція Нідерландів застосувала водомети проти протестувальників, які підтримують скасування карантинних обмежень.

    Протести проти обмежень через Covid-19 тривають в країні вже кілька місяців. Це не перший раз, коли поліція діє жорстко: в січні 2021 року проти незадоволених теж застосовували водомети, а також затримували їх, використовуючи в тому числі службових собак.

    У тому ж місяці протести переросли в заворушення і погроми, після чого були були затримані сотні людей.

    У Нідерландах вперше з часів Другої світової війни ввели комендантську годину: ненадовго заборонили показуватися на вулиці після 21 години. За порушення комендантської години в результаті виписали понад 5 тисяч штрафів.

    Теги: вихідні Нідерланди поліція коронавірус
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