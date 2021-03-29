Боротьба з Covid-19: названі області, де не зроблено жодного щеплення

Степанов охарактеризував ситуацію з щепленнями проти коронавірусу в Україні

Найбільше осіб вакцинували в Харківській, Полтавській та Івано-Франківській областях

В областях України, що перебувають у «червоній зоні», а саме в Чернігівській, Рівненській, Донецькій та Луганській, ще не зроблено жодного щеплення від коронавірусу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у себе в Facebook.

Відомо, що всій країні прищепили лише 1585 осіб. Менш ніж 50 щеплень зробили в місті Київ, Волинській, Закарпатській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Тернопільській та Черкаській областях.

Найбільше осіб вакцинували в Харківській – 230, Полтавській – 190 та Івано-Франківській областях – 175.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про відставання від плану вакцинації майже у два рази. За його словами, однією з причин таких повільних темпів є організаційні моменти, зокрема щодо роботи пунктів вакцинації.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Як повідомляв очільник МОЗ Максим Степанов, перша партія китайської вакцини Sinovac складає 200 тисяч доз. Вакцина ще має пройти лабораторний контроль.