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    У Берліні посилюється карантин: у магазинах і транспорті – лише в респіраторах

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    Респіратори FFP2 більш надійно захищають дихальні шляхи - У Берліні посилюється карантин: у магазинах і транспорті – лише в респіраторах
    Респіратори FFP2 більш надійно захищають дихальні шляхи
    Фото з відкритих джерел

    У громадських місцях Берліна з 31 березня буде заборонено носити звичайні хірургічні маски

    Влада Берліна посилила вимоги щодо використання населенням індивідуальних засобів захисту. Як овідомляє агентство dpa, починаючи з 31 березня у багатьох громадських місцях німецької столиці почне діяти вимога використовувати лише маски з вищим ступенем захисту типу FFP2.

    Зокрема, захисні маски-респіратори FFP2 доведеться носити у громадському транспорті, в кабінетах лікарів, лікарнях та інших медичних установах, магазинах і закладах культури. Звичайні хірургічні маски, які зараз широко використовуються населенням, носити у зазначених місцях буде заборонено.

    Також вже протягом останніх кількох місяців в Німеччині заборонено використовувати для захисту від поширення коронавірусу й саморобні тканеві маски – до того багато жителів країни використовувати саме їх.

    Як відомо, респіратори FFP2 більш надійно захищають дихальні шляхи. Але у них є і певні вади, через що вони не отримали широкого розповсюдження. По-перше, такі маски необхідно змінювати щодня, а по-друге, вони відносно дорогі. Одна така маска коштує від трьох до шести євро.

    Таке рішення влади Берліна вже викликало різку критику місцевих мешканців у соцмережах.

    Як повідомлялося, канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала владу федеральних земель посилювати обмеження через розповсюдження коронавірусу.

    Днями Меркель оголосила про продовження карантину в Німеччині. Вона заявила, що послаблень на Великдень, який православні західного обряду цьогоріч відзначають з 1 по 5 квітня, в країні не буде. За словами Меркель, в цей період буде діяти «принцип скорочення контактів, будуть вихідні».

    Посилять карантин і в Австрії. У магазини Відня почнуть пускати лише з негативним тестом на коронавірус.

    Також відомо, що ЄС посилить правила експорту вакцин від Covid-19.

    Додамо, що у світі зафіксовано вже понад 125 млн випадків коронавірусу.

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    Джерело: DW

    Теги: Німеччина Ангела Меркель карантин коронавірус
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