У Берліні посилюється карантин: у магазинах і транспорті – лише в респіраторах

У громадських місцях Берліна з 31 березня буде заборонено носити звичайні хірургічні маски

Влада Берліна посилила вимоги щодо використання населенням індивідуальних засобів захисту. Як овідомляє агентство dpa, починаючи з 31 березня у багатьох громадських місцях німецької столиці почне діяти вимога використовувати лише маски з вищим ступенем захисту типу FFP2.

Зокрема, захисні маски-респіратори FFP2 доведеться носити у громадському транспорті, в кабінетах лікарів, лікарнях та інших медичних установах, магазинах і закладах культури. Звичайні хірургічні маски, які зараз широко використовуються населенням, носити у зазначених місцях буде заборонено.

Також вже протягом останніх кількох місяців в Німеччині заборонено використовувати для захисту від поширення коронавірусу й саморобні тканеві маски – до того багато жителів країни використовувати саме їх.

Як відомо, респіратори FFP2 більш надійно захищають дихальні шляхи. Але у них є і певні вади, через що вони не отримали широкого розповсюдження. По-перше, такі маски необхідно змінювати щодня, а по-друге, вони відносно дорогі. Одна така маска коштує від трьох до шести євро.

Таке рішення влади Берліна вже викликало різку критику місцевих мешканців у соцмережах.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала владу федеральних земель посилювати обмеження через розповсюдження коронавірусу.

Днями Меркель оголосила про продовження карантину в Німеччині. Вона заявила, що послаблень на Великдень, який православні західного обряду цьогоріч відзначають з 1 по 5 квітня, в країні не буде. За словами Меркель, в цей період буде діяти «принцип скорочення контактів, будуть вихідні».

Посилять карантин і в Австрії. У магазини Відня почнуть пускати лише з негативним тестом на коронавірус.

Також відомо, що ЄС посилить правила експорту вакцин від Covid-19.

Додамо, що у світі зафіксовано вже понад 125 млн випадків коронавірусу.

Джерело: DW