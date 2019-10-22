У САП кажуть, що Микитась хотів вбити свідка у справі проти нього



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Слідство встановило, що Микитась організував корупційну схему із заволодіння нерухомістю Національної гвардії Фото: Facebook Центр протидії корупції

22 жовтня проходить засідання Апеляційної палати Антикорупційного суду, яка розглядає скаргу щодо надто м’якого запобіжного заходу Микитасю

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявив, що ексдепутат Максим Микитась планував вбивство свідка і підозрюваного у справі проти нього.

Про це прокурор сказав 22 жовтня під час засідання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, повідомляє у Facebook Центр протидії корупції.

«Прокурор САП заявив, що ексдепутат Микитась роздумував про вбивство свідка та підозрюваного у справі проти нього на 82 млн грн. Про це стало відомо під час засідання Апеляційної палати Антикорупційного суду, яка розглядає скаргу щодо надто м’якого запобіжного заходу Микитасю. При встановленій лише шкоді в розмірі 82 млн грн ексдепутату призначили заставу в 5,5 млн грн. Яку він оперативно зібрав», - говориться у повідомленні.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Микитасю у вигляді застави розміром у 5,5 млн гривень. 8 жовтня за Микитася внесли заставу.

Слідство встановило, що екснардеп, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, діючи за попередньою змовою з екс-командувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем та іншими особами, організував корупційну схему з заволодіння нерухомістю Національної гвардії України.

Прокурори САП наполягали на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 300 млн грн застави.

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