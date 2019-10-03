Афера із квартирами Нацгвардії: екснардепу Микитасю повідомили про підозру



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За інформацією ЗМІ, справу відкрито щодо екснардепа VIII скликання (група «Воля народу»), бізнесмена Максима Микитася

Екснардеп, діючи за попередньою змовою з колишнім командувачем Нацгвардії, організував корупційну схему з заволодіння нерухомістю Національної гвардії України

Детективи НАБУ 2 жовтня повідомили колишньому народному депутату України про підозру в організації заволодіння чужим майном.

Дії особи кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України. Вирішується питання про обрання екснардепу запобіжного заходу, повідомляє пресслужба НАБУ.

За інформацією ЗМІ, підозру було вручено екснардепу та бізнесмену Миколі Микитасю.

«Слідство встановило, що екснардеп, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, діючи за попередньою змовою з екс-командувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем та іншими особами, організував корупційну схему з заволодіння нерухомістю Національної гвардії України», - йдеться у повідомленні.

У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (в подальшому реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

Згодом, у 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро «Червоний хутір»). Вартість цих квартир, як встановила проведена у межах досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.

В травні 2019 року про підозру у вчиненні злочину повідомлено екскомандувачу Нацгвардії, гендиректору компанії-забудовниці та оцінювачу. В липні коло підозрюваних поповнилося виконавчим директором згаданої компанії.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань України оголосило про підозру колишньому нардепу Максиму Микитасю в хуліганстві

До слова, Петро Порошенко фігурує у 12 справах Держбюро розслідувань.