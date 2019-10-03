НАБУ просить арештувати Микитася із правом внесення застави у 300 млн грн



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2 жовтня Микитасю повідомили про підозру

Екснардеп Микитась підозрюється в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання

У четвер, 3 жовтня, за погодження прокурорів САП, детективами НАБУ вручено клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому народному депутату України 8 скликання Максиму Микитасю, який підозрюється в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Прокурори САП наполягають на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 300 млн грн застави», - говориться у повідомленні.

Як відомо, Микитасю інкримінується організація укладання низки договорів між підконтрольними йому особами – керівниками будівельної компанії, бенефіціарним власником якої був депутат, та командувачем Нацгвардії України щодо обміну належної Нацгвардії нерухомості в Печерському районі м.Києва на нерухомість в житловому кварталі, що знаходиться на околиці Києва. Як наслідок такого нерівнозначного обміну державній установі, відповідно до експертних висновків, спричинено збитки на суму 81 635 448 грн.

2 жовтня детективами НАБУ за погодження прокурорів САП Микитасю було повідомлено про підозру за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.