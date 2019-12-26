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    У Саудівській Аравії встановили мінімальний вік для вступу в шлюб

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    У Саудівській Аравії встановили мінімальний вік для вступу в шлюб

    Суди зобов'яжуть розбирати кожен подібний запит, щоб визначити, як позначиться ранній шлюб на життя і інтересах підлітка

    У Саудівській Аравії ввели заборону на ранні шлюби. Новий закон встановлює мінімальний вік для вступу в шлюб - 18 років. Про це повідомляє Saudi Gazette.

    «Міністерство юстиції заборонило вступ в шлюб особам молодше 18 років, встановивши мінімальний вік для вступу в шлюб - 18 років», - пише видання.

    У документі, направленому міністром юстиції країни Валідом ас-Самаані у місцеві суди, зазначено, що при бажанні підлітка, який не досягнув 18 років, вступити в шлюб, необхідно буде отримати спеціальний дозвіл.

    При цьому суди повинні розбирати кожен подібний запит, щоб визначити, як позначиться ранній шлюб на життя і інтересах підлітка.

    Нагадаємо, Саудівська Аравія дозволила холостим парам туристів жити у одному готельному номері.

    Міністерство юстиції закон Саудівська Аравія шлюб вік
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