Названо країни, у яких за рік ув'язнили найбільше журналістів



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Китай за 2019 рік ув'язнив найбільше у світі журналістів

У 2019 році ув’язнили щонайменше 250 журналістів по всьому світу

У 2019 році Китай засудив до ув'язнення щонайменше 48 журналістів, що є найбільшим показником за рік серед усіх країн світу. Відповідний звіт оприлюднив Комітет з захисту журналістів, передає «Громадське».

У ньому зазначається, що загалом у 2019 році у світі ув’язнили щонайменше 250 журналістів. У 2018 році таких випадків було 255. У Китаї кількість засуджених журналістів у порівнянні з 2018 роком зросла на одного.

У звіті зазначають, що «число постійно росте, відколи президент Сі Цзіньпін зміцнив політичний контроль над країною».

У комітеті зазначили, що десятки журналістів влада Китаю арештувала через висвітлення репресій в провінції Синьцзян, куди відправили мільйони представників мусульманських етнічних груп (уйгурів).

У 2019 році Туреччина ув’язнила 47 журналістів, Саудівська Аравія і Єгипет — по 26, Еритрея — 16, В’єтнам — 12, а Іран — 11. Засуджували їх через висвітлення політики, прав людини й корупції.

Як повідомлялось, Національна спілка журналістів України зафіксувала п’ять випадків застосування фізичної сили до журналістів при виконанні ними професійних обов'язків у листопаді.