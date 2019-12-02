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    Велику двадцятку очолила Саудівська Аравія

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    На чолі Великої двадцятки Саудівська Аравія змінила Японію - Велику двадцятку очолила Саудівська Аравія
    На чолі Великої двадцятки Саудівська Аравія змінила Японію

    Наступний саміт Великої двадцятки має відбутися 21-22 грудня 2020 року в Ер-Ріяді

    Саудівська Аравія в неділю, 1 грудня, очолила Велику двадцятку (G20). Пріоритетам свого головування у Великій двадцятці країна бачить захист клімату та прав жінок.

    Королівство хоче досягти таких умов, за яких «всі люди - передусім жінки та молодь - зможуть жити, працювати та бути успішними», йдеться в повідомленні саудівського уряду. Ер-Ріяд також вживатиме заходів із захисту клімату та розвивати технологічний прогрес.

    На чолі Великої двадцятки Саудівська Аравія змінила Японію. Наступний саміт групи має відбутися 21-22 грудня 2020 року в Ер-Ріяді. Це буде перша зустріч G20 в арабському світі.

    Нагадаємо, що права жінок у Саудівській Аравії сильно обмежені, зокрема в країні жорстко регламентований жіночий одяг. Деякі правила були останнім часом послаблені, наприклад, жителькам королівства дозволили водити авто. Проте для багатьох важливих життєвих рішень жінкам все ще потрібен дозвіл чоловіка.

    Раніше у Саудівській Аравії на святкуванні 87-ї річниці заснування країни жінкам вперше дозволили увійти на міжнародний стадіон у столиці Ер-Ріяді. 

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