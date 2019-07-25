У СБУ пояснили, чому відпустили екіпаж російського танкера



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Екіпаж танкеру, які знаходилися на борту, не порушували норми Морського права та закони України

Екіпаж затриманого російського танкера, який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці у 2018 році, не порушував норми Морського права та закони України, тому підстав для затримання моряків встановлено не було.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

«Дотримуючись українських законів, не порушуючи прав та свобод російських моряків останнім надано безперешкодну можливість повернення додому до своїх родин», — йдеться в повідомленні.

В СБУ наголосили, що Україна сумлінно дотримується норм Морського міжнародного права та рішень Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

Раніше стало відомо, що Служба безпеки України обіцяє дати згодом вичерпну інформацію щодо затриманого російський танкер Neyma, який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці у листопаді.

Як повідомлялося, 24 липня, за інформацією українських прикордонників, у порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер Nika Spirit, який за номером ІМО - 8895528, згідно даних міжнародної інформаційної системи EQUASIS ідентифіковано як вже відомий танкер Neyma, що був використаний для перекриття Керченської протоки у 2018 році.